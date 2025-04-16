Преднизолон (Prednisolonum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
149,87
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,11
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,21
Экономия при брони: -28,93 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,77
Экономия при брони: -27,49 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -36,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,38
Экономия при брони: -34,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,06
Экономия при брони: -30,21 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,55
Экономия при брони: -27,70 грн