Киев
Преднизолон (Prednisolonum)

Преднизолон (Prednisolonum)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
149,87
Экономия при брони: -16,05 грн
133,82 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,11
Экономия при брони: -12,44 грн
143,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
91,43 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
142,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
129,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
131,28 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
129,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,21
Экономия при брони: -28,93 грн
127,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,77
Экономия при брони: -27,49 грн
127,28 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -36,20 грн
109,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
123,95 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -36,20 грн
109,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,38
Экономия при брони: -34,53 грн
122,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
130,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,06
Экономия при брони: -30,21 грн
122,85 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,55
Экономия при брони: -27,70 грн
122,85 грн
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