Киев
Преднизолон (Prednisolonum)

Преднизолон (Prednisolonum)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 756 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
93,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
93,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -30,00 грн
115,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
129,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,14
Экономия при брони: -22,82 грн
131,32 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
132,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
137,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
138,66 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
132,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,15
Экономия при брони: -25,56 грн
127,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
126,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
132,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,88
Экономия при брони: -18,84 грн
134,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,70
Экономия при брони: -24,25 грн
130,45 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное