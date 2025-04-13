Преднизолон (Prednisolonum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 756 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,14
Экономия при брони: -22,82 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,15
Экономия при брони: -25,56 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,88
Экономия при брони: -18,84 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,70
Экономия при брони: -24,25 грн