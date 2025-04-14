Преднизолон (Prednisolonum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 351 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,42
Экономия при брони: -25,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
158,20
Экономия при брони: -28,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,65
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда