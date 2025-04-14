Преднизолон (Prednisolonum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,74
Экономия при брони: -28,71 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,86
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,99
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
146,10
Экономия при брони: -36,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,51
Экономия при брони: -29,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,62
Экономия при брони: -27,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,28
Экономия при брони: -28,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,14
Экономия при брони: -31,13 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,67
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
150,68
Экономия при брони: -26,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,32
Экономия при брони: -31,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
149,80
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
155,52
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
149,36
Экономия при брони: -17,74 грн