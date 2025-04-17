Преднизолон (Prednisolonum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -33,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,75
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,35
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,64
Экономия при брони: -27,89 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,25
Экономия при брони: -28,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,32
Экономия при брони: -28,57 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,82
Экономия при брони: -22,20 грн