Киев
Преднизолон (Prednisolonum)

Преднизолон (Prednisolonum)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -33,40 грн
112,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
129,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
129,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60
Экономия при брони: -33,40 грн
112,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
112,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
157,75
Экономия при брони: -32,00 грн
125,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
112,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
135,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
156,35
Экономия при брони: -30,60 грн
125,75 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
140,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
153,64
Экономия при брони: -27,89 грн
125,75 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
145,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
137,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,25
Экономия при брони: -28,50 грн
125,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
118,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
154,32
Экономия при брони: -28,57 грн
125,75 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
132,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
148,70
Экономия при брони: -36,50 грн
112,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Преднизолон мазь 0.5 % туба алюминиевая 10 г №1
Красная звезда
152,82
Экономия при брони: -22,20 грн
130,62 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное