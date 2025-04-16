Ибупрофен-Дарница (Ibuprofen-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,99
Экономия при брони: -7,48 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
85,72
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,66
Экономия при брони: -7,61 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
85,27
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,01
Экономия при брони: -7,51 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
85,75
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,86
Экономия при брони: -7,84 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,36
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,57
Экономия при брони: -3,14 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
54,12
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,28
Экономия при брони: -7,26 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,76
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
32,02
Экономия при брони: -4,42 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
17,86
Экономия при брони: -0,75 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,88
Экономия при брони: -8,66 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,39
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,19
Экономия при брони: -7,97 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
89,41
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,42
Экономия при брони: -8,20 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,95
Экономия при брони: -3,92 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
85,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,83
Экономия при брони: -6,71 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,40
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,99
Экономия при брони: -7,17 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
89,13
Экономия при брони: -8,08 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница