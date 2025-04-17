Ибупрофен-Дарница (Ibuprofen-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,59
Экономия при брони: -6,45 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
91,40
Экономия при брони: -5,81 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,02
Экономия при брони: -3,59 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
90,59
Экономия при брони: -4,98 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,91
Экономия при брони: -4,77 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
89,02
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
63,16
Экономия при брони: -5,03 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,60
Экономия при брони: -3,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
64,50
Экономия при брони: -6,36 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
91,26
Экономия при брони: -10,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,58
Экономия при брони: -4,43 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
83,82
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,53
Экономия при брони: -2,04 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
83,75
Экономия при брони: -2,72 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,48
Экономия при брони: -2,02 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,82
Экономия при брони: -2,32 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
88,89
Экономия при брони: -3,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
62,44
Экономия при брони: -7,52 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
88,35
Экономия при брони: -7,36 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
65,28
Экономия при брони: -4,83 грн
Ибупрофен-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
86,15
Экономия при брони: -5,12 грн