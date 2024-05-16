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Аримидекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг, №28 - Харьков (28188) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
1615,40
Экономия: -109,44 грн
1505,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
1591,93
Экономия: -58,13 грн
1533,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (14)
1429,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1513,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1513,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1590,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1617,09
Экономия: -111,13 грн
1505,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1513,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1513,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1513,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1513,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1513,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1513,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
1616,01
Экономия: -82,21 грн
1533,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
1513,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
1560,57
Экономия: -85,97 грн
1474,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1513,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
1513,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
1513,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
1513,20 грн