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Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (28183) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
37,40
Экономия: -1,09 грн
36,31 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (3)
43,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5)
41,49
Экономия: -6,46 грн
35,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
38,93
Экономия: -7,99 грн
30,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (4)
33,19 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (3)
42,15
Экономия: -5,31 грн
36,84 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
39,12
Экономия: -2,46 грн
36,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
39,66
Экономия: -8,72 грн
30,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), блистер (1)
40,64
Экономия: -1,44 грн
39,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4)
38,63
Экономия: -5,51 грн
33,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (5)
33,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1), блистер (1)
33,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (5), блистер (1)
39,25
Экономия: -2,35 грн
36,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
37,11
Экономия: -5,40 грн
31,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
31,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: блистер (1)
31,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
39,18
Экономия: -7,47 грн
31,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
38,10
Экономия: -6,06 грн
32,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
39,25
Экономия: -7,54 грн
31,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: блистер (1)
32,09 грн