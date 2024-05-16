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Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (28183) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
41,60
Экономия: -7,16 грн
34,44 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
40,69
Экономия: -6,49 грн
34,20 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
34,38 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
40,06
Экономия: -5,75 грн
34,31 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
36,27 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
41,89
Экономия: -9,77 грн
32,12 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4), блистер (1)
42,80
Экономия: -3,42 грн
39,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (4)
41,70
Экономия: -2,32 грн
39,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
36,18 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
38,39
Экономия: -4,13 грн
34,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
31,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2), блистер (1)
34,72
Экономия: -2,04 грн
32,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (9)
34,33 грн
Аптека шар@
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Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
39,50
Экономия: -2,30 грн
37,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (8)
38,68
Экономия: -2,08 грн
36,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
41,62
Экономия: -2,12 грн
39,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
37,84
Экономия: -3,62 грн
34,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1), блистер (1)
40,22
Экономия: -4,54 грн
35,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
41,53
Экономия: -5,90 грн
35,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2), блистер (1)
39,57
Экономия: -5,05 грн
34,52 грн