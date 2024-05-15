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Аквадетрим® витамин D3 раствор для перорального применения, водный 15000 МЕ/мл флакон 10 мл, №1 - Харьков (12133) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 382 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
273,70 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
250,31 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
300,48
Экономия: -51,37 грн
249,11 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
281,75 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
283,34 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
282,14 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
293,88
Экономия: -38,81 грн
255,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
283,81 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
265,62 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
266,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
300,30
Экономия: -44,90 грн
255,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
281,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -30,30 грн
255,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 51 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
272,89 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
272,05 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
265,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
294,84
Экономия: -37,41 грн
257,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
273,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
267,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
282,14 грн