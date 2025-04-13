Киев
Сандиммун (Sandimmun)

Сандиммун (Sandimmun)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сандиммун концентрат для раствора для инфузий 50 мг ампула 1 мл №10
Novartis Pharma
1063,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 20-В
9.0 км
Сандиммун концентрат для раствора для инфузий 50 мг ампула 1 мл №10
Novartis Pharma
1069,00 грн
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