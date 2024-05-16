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Аспирин® C таблетки шипучие, №10 - Львов (12077) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
187,75 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
220,23
Экономия: -29,71 грн
190,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
176,88 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
186,52
Экономия: -1,03 грн
185,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), таблетки шипучие (1)
217,80
Экономия: -40,66 грн
177,14 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: таблетки шипучие (6)
165,29 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
202,99
Экономия: -16,99 грн
186,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: таблетки шипучие (6)
187,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
188,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
181,26 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: таблетки шипучие (2)
220,32 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (10)
241,90
Экономия: -62,20 грн
179,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
187,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -37,99 грн
186,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
228,99
Экономия: -42,99 грн
186,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
187,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), таблетки шипучие (1)
183,70
Экономия: -22,51 грн
161,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (21), таблетки шипучие (4)
241,90
Экономия: -62,20 грн
179,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки шипучие (3)
212,58
Экономия: -50,10 грн
162,48 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: таблетки шипучие (6)
187,75 грн