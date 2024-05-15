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Аекол раствор масляный флакон 100 мл, №1 - Харьков (27653) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
74,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
87,57
Экономия: -13,02 грн
74,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
80,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
85,70 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
80,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
81,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
86,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
87,75
Экономия: -5,77 грн
81,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
84,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
81,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
82,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
81,64 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
85,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
89,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
81,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
81,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
93,83
Экономия: -16,59 грн
77,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
91,04
Экономия: -8,85 грн
82,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (1)
89,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
87,37
Экономия: -9,95 грн
77,42 грн