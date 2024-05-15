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Аекол раствор масляный флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (27653) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
90,73
Экономия: -9,79 грн
80,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
90,74
Экономия: -3,85 грн
86,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
74,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
82,14
Экономия: -4,14 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
87,53
Экономия: -12,98 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
87,74
Экономия: -13,15 грн
74,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
87,62
Экономия: -6,68 грн
80,94 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
65,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
92,82
Экономия: -12,87 грн
79,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
69,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
90,02
Экономия: -18,50 грн
71,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
85,92
Экономия: -5,22 грн
80,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
107,40
Экономия: -30,40 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
87,13
Экономия: -6,43 грн
80,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
98,20
Экономия: -21,20 грн
77,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
84,09
Экономия: -4,19 грн
79,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
83,10
Экономия: -3,20 грн
79,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
65,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
84,47
Экономия: -4,65 грн
79,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
86,90
Экономия: -5,00 грн
81,90 грн