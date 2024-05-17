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Аекол раствор масляный флакон 50 мл, №1 - Одесса (27652) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
48,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
79,31
Экономия: -26,44 грн
52,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
59,98
Экономия: -5,67 грн
54,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
57,87
Экономия: -3,70 грн
54,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
63,71
Экономия: -9,68 грн
54,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
60,95
Экономия: -6,88 грн
54,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 123
Всего: упаковка (1)
67,40
Экономия: -14,53 грн
52,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
63,96
Экономия: -10,14 грн
53,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
59,37
Экономия: -5,62 грн
53,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
61,54
Экономия: -7,91 грн
53,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
Всего: упаковка (1)
59,51
Экономия: -5,34 грн
54,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
64,35
Экономия: -10,44 грн
53,91 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
Всего: упаковка (1)
60,34
Экономия: -6,43 грн
53,91 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
60,22
Экономия: -6,74 грн
53,48 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
71,30
Экономия: -2,14 грн
69,16 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (2)
66,00
Экономия: -11,00 грн
55,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
62,64
Экономия: -8,33 грн
54,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
Всего: упаковка (1)
62,99
Экономия: -8,72 грн
54,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
Всего: упаковка (1)
58,90
Экономия: -5,43 грн
53,47 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
61,00
Экономия: -6,00 грн
55,00 грн