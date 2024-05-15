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Аекол раствор масляный флакон 50 мл, №1 - Харьков (27652) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
62,82
Экономия: -9,43 грн
53,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
65,10
Экономия: -11,32 грн
53,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,81
Экономия: -9,61 грн
54,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
62,06
Экономия: -8,17 грн
53,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
58,72
Экономия: -4,82 грн
53,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
63,49
Экономия: -9,34 грн
54,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (2)
67,42
Экономия: -14,54 грн
52,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
60,68
Экономия: -6,37 грн
54,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (2)
60,52
Экономия: -7,09 грн
53,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
59,24
Экономия: -5,34 грн
53,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
60,90
Экономия: -8,02 грн
52,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
60,76
Экономия: -7,01 грн
53,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (2)
63,12
Экономия: -9,21 грн
53,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
67,12
Экономия: -13,25 грн
53,87 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
65,06
Экономия: -11,15 грн
53,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
64,41
Экономия: -10,48 грн
53,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
Всего: упаковка (1)
61,50
Экономия: -7,73 грн
53,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
61,85
Экономия: -7,86 грн
53,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
62,77
Экономия: -8,74 грн
54,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (2)
65,09
Экономия: -11,13 грн
53,96 грн