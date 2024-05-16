Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИСалициловая кислота и её производныеКислота ацетилсалициловаяАцетилсалициловая кислотаЦены в аптеках

Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер тм Solution Pharm, №10 - Львов (922666) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
23,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (1)
23,35 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
23,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (2)
23,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
23,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
23,43 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
Всего: упаковка (2)
23,49 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1)
23,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ленкавского, 8-Б
Всего: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (3)
23,42 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
Всего: упаковка (1)
23,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
Всего: упаковка (4)
23,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
23,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
23,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
23,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
Всего: упаковка (1)
23,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 50
Всего: упаковка (1)
23,38 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
Всего: упаковка (1)
23,35 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (11)
23,28 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Мицкевича, 3-А
Всего: упаковка (5)
23,25 грн