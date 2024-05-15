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Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер тм Solution Pharm, №10 - Днепр (Днепропетровск) (922666) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
23,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
23,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (4)
23,51 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
23,51 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (2)
23,46 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (1)
23,43 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
23,35 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (18)
23,45 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
23,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (4)
23,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (10)
23,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
23,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1)
23,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (18)
23,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (13)
23,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
23,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (15)
23,35 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
23,22 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
23,43 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
23,35 грн