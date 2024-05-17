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Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер, №10 - Одесса (27533) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (64)
7,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (2)
7,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Благовещенское, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (22)
8,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 52-А
Всего: упаковка (26)
8,46 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (5)
8,17 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (15)
9,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (20)
17,22
Экономия: -3,22 грн
14,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (8)
9,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (3)
9,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (13)
8,96 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (7)
8,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомиргород, ул. Соборности, 108-А
Всего: упаковка (58)
8,46 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (1)
9,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Катеринополь, ул. Соборная, 26-А
Всего: упаковка (21)
8,46 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (4)
9,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (3)
9,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (24)
9,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (11)
16,93
Экономия: -2,93 грн
14,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (17)
8,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (17)
6,63
Экономия: -0,33 грн
6,30 грн