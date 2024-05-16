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Ацетилсалициловая кислота таблетки 500 мг блистер, №10 - Львов (27533) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (49)
10,41
Экономия: -1,25 грн
9,16 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 34
Всего: упаковка (59)
8,46 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (5)
10,57
Экономия: -0,32 грн
10,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (6)
6,68
Экономия: -0,38 грн
6,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (3)
9,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (9)
6,63
Экономия: -0,33 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (19)
6,58
Экономия: -0,28 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (4)
6,57
Экономия: -0,27 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (20)
6,26
Экономия: -0,26 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (25)
6,33
Экономия: -0,33 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (24)
6,55
Экономия: -0,25 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (3)
6,54
Экономия: -0,24 грн
6,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: упаковка (9)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (20)
6,50
Экономия: -0,20 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (9)
6,31
Экономия: -0,31 грн
6,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (26)
6,41
Экономия: -0,41 грн
6,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (64)
7,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (23)
6,65
Экономия: -0,35 грн
6,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (26)
6,61
Экономия: -0,31 грн
6,30 грн