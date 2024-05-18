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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Запорожье (11955) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
367,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
413,00
Экономия: -66,26 грн
346,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
396,57
Экономия: -50,15 грн
346,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
409,99
Экономия: -62,96 грн
347,03 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
393,00
Экономия: -55,00 грн
338,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
367,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
393,99
Экономия: -46,96 грн
347,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
406,86
Экономия: -40,08 грн
366,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
367,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
397,91
Экономия: -61,76 грн
336,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
388,55
Экономия: -42,54 грн
346,01 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
367,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
421,83
Экономия: -75,22 грн
346,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
379,24
Экономия: -42,54 грн
336,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
424,89
Экономия: -78,70 грн
346,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
367,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
367,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
367,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
367,80 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
367,80 грн