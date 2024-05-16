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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Львов (11955) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
345,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
340,52 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
372,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
385,23
Экономия: -45,95 грн
339,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (5)
395,99
Экономия: -48,96 грн
347,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
340,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
430,99
Экономия: -83,96 грн
347,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
367,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
379,75
Экономия: -34,34 грн
345,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
367,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
385,99
Экономия: -38,96 грн
347,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
442,99
Экономия: -95,96 грн
347,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
367,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
358,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
472,99
Экономия: -125,96 грн
347,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
360,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -41,96 грн
347,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
367,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (107)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
367,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
383,10
Экономия: -45,56 грн
337,54 грн