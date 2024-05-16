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Баклофен таблетки 25 мг, №50 - Харьков (11955) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
340,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
404,59
Экономия: -38,17 грн
366,42 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
379,77
Экономия: -23,85 грн
355,92 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
367,80 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
340,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
395,40
Экономия: -39,79 грн
355,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
421,92
Экономия: -55,96 грн
365,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -41,72 грн
347,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
422,67
Экономия: -71,08 грн
351,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
403,40
Экономия: -59,98 грн
343,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
389,28
Экономия: -37,88 грн
351,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
311,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
384,28
Экономия: -31,81 грн
352,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
351,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4)
398,93
Экономия: -57,35 грн
341,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (3)
395,88
Экономия: -43,38 грн
352,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (53)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
367,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
418,28
Экономия: -61,74 грн
356,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (6)
392,88
Экономия: -35,30 грн
357,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
393,11
Экономия: -42,09 грн
351,02 грн