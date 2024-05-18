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Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Запорожье (11954) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
326,00
Экономия: -57,00 грн
269,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
312,00
Экономия: -43,00 грн
269,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
326,83
Экономия: -59,37 грн
267,46 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
289,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
277,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
325,99
Экономия: -52,76 грн
273,23 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
312,00
Экономия: -43,00 грн
269,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
289,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
306,99
Экономия: -33,76 грн
273,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
320,05
Экономия: -31,81 грн
288,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
289,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
312,17
Экономия: -44,42 грн
267,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
313,75
Экономия: -39,55 грн
274,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
289,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
331,44
Экономия: -57,38 грн
274,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
297,04
Экономия: -29,14 грн
267,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
344,88
Экономия: -70,82 грн
274,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
322,18
Экономия: -48,17 грн
274,01 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
289,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
333,59
Экономия: -58,34 грн
275,25 грн