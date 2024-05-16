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Баклофен таблетки 10 мг, №50 - Харьков (11954) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
261,10 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
303,64
Экономия: -43,96 грн
259,68 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
303,07
Экономия: -30,05 грн
273,02 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
310,99
Экономия: -37,79 грн
273,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
316,33
Экономия: -36,68 грн
279,65 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
285,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
325,57
Экономия: -37,52 грн
288,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
331,37
Экономия: -52,02 грн
279,35 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
289,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
304,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
309,27
Экономия: -32,71 грн
276,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
261,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (114)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
289,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
284,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
316,87
Экономия: -41,09 грн
275,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
313,13
Экономия: -35,50 грн
277,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (1)
273,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
330,73
Экономия: -51,08 грн
279,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
303,40
Экономия: -28,44 грн
274,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
320,08
Экономия: -35,47 грн
284,61 грн