Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,93
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
65,49
Экономия при брони: -5,49 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
63,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
69,23
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
63,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
64,41
Экономия при брони: -1,89 грн
Подорожник
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 24
4.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
4.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
69,24
Экономия при брони: -2,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,30
Экономия при брони: -4,48 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
4.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,30
Экономия при брони: -1,70 грн
Аптека
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories