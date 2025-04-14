Одесса (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Одесса
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,20
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 71
4.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Канатная, 77
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,40
Экономия при брони: -1,80 грн