Николаев (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Николаев
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,13
Экономия при брони: -3,54 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
4.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,10
Экономия при брони: -1,50 грн
Ощад аптека
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,50
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Космонавтов, 130/7
7.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories