Львов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Львов
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,20
Экономия при брони: -1,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,10
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,30 грн