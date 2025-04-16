Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
76,60
Экономия при брони: -3,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,66
Экономия при брони: -6,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,67
Экономия при брони: -2,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
69,89
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,30
Экономия при брони: -2,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,97
Экономия при брони: -2,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,90
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,20
Экономия при брони: -1,60 грн