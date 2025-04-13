Харьков (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,40
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
3.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,60
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
64,44
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
68,20
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,60
Экономия при брони: -1,00 грн