Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,70
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
67,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Метрогил® раствор для инфузий 500 мг флакон 100 мл №1
Unique Pharmaceutical Laboratories
66,70
Экономия при брони: -1,10 грн