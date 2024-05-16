К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптеки украины Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Панянка, 65-Б Всего: упаковка (1) 87,83 грн Забронировать

Аптеки украины Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А Всего: таблетки (30) 83,40 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Токи, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: упаковка (1) 85,00 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: таблетки (40) 85,00 грн Забронировать

Наша аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Змиев, ул. Лиманская, 15 Всего: упаковка (6) 88,63 грн

Аптека есть все, что врач прописал Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Гениевка, ул. Ольховатка, 1 Всего: упаковка (1) 90,10 грн

Аптека есть все, что врач прописал Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Тарановка, ул. Харьковская, 20-А Всего: упаковка (1) 90,10 грн

Челси плюс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Белики, ул. Пристанционная, 3-К Всего: таблетки (30) 89,60 грн

Челси плюс Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А Всего: упаковка (4) 89,92 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Кобеляки, пер. Шевченко, 5/22 Всего: упаковка (1) 88,98 грн

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Никополь, ул. Патриотов Украины, 156/19 Всего: упаковка (2) 83,40 грн

Подробнее Новгородка, ул. Криворожская, 37 Всего: упаковка (2) 85,70 грн

Калина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Яготин, ул. Независимости, 188 Всего: упаковка (1) 83,00 грн

Фармсвит Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Мена, ул. Героев АТО, 7 Всего: упаковка (2) 86,10 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А Всего: упаковка (5) 89,78 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Кропивницкого, 22 Всего: упаковка (1) 88,91 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Шевченко Тараса, 36 Всего: таблетки (40) 83,40 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Днепровская, 93 Всего: упаковка (6) 89,90 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 31 Всего: таблетки (40) 83,40 грн

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Габдрахманова, 5 Всего: упаковка (1) 89,80 грн