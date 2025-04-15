Эстрамон 50 (Estramon® 50)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 151 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
739,96
Экономия при брони: -29,96 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
746,80
Экономия при брони: -37,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
793,42
Экономия при брони: -26,53 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
739,77
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн