Эстрамон 50 (Estramon® 50)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 460 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
749,70
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
773,98
Экономия при брони: -26,42 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
796,31
Экономия при брони: -89,35 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
748,80
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
777,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
777,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
776,37
Экономия при брони: -23,29 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
760,29
Экономия при брони: -53,55 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
736,80
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
809,95
Экономия при брони: -34,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
777,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz