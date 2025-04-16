Эстрамон 50 (Estramon® 50)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
739,96
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
775,27
Экономия при брони: -39,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
776,30
Экономия при брони: -95,13 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
770,62
Экономия при брони: -89,45 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
770,19
Экономия при брони: -31,54 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
739,96
Экономия при брони: -29,96 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz
778,93
Экономия при брони: -50,66 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Эстрамон 50 пластырь трансдермальный 50 мкг/сутки пакетик №6
Sandoz