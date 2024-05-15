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Ауробин мазь туба 20 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (4383) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (1)
230,19 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
Всего: упаковка (1)
195,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
Всего: упаковка (3)
227,99
Экономия: -22,84 грн
205,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (1)
199,81 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
198,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
Всего: упаковка (1)
204,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -65,84 грн
205,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 22
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -67,84 грн
205,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
Всего: упаковка (1)
279,99
Экономия: -74,84 грн
205,15 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
Всего: упаковка (1)
266,99
Экономия: -61,84 грн
205,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -39,84 грн
205,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
233,69 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (1)
114,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -57,84 грн
205,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Засулье, ул. Молодежная, 46-А
Всего: упаковка (1)
220,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Чернухи, ул. Мележика, 2
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -44,84 грн
205,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Ирпень, ул. Котляревского, 54-А/1
Всего: упаковка (1)
210,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Скала-Подольская, ул. Грушевского Михаила, 62
Всего: упаковка (2)
211,11 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 17:00
Мамаевцы, ул. Кобылянской Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
231,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -65,84 грн
205,15 грн