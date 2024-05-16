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Абъюфен таблетки 400 мг блистер, №60 - Львов (762575) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
679,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (45)
715,80
Экономия: -43,94 грн
671,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
687,01
Экономия: -33,71 грн
653,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
744,18
Экономия: -73,09 грн
671,09 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
809,99
Экономия: -169,51 грн
640,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
762,99
Экономия: -122,51 грн
640,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
754,99
Экономия: -114,51 грн
640,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), блистер (1)
722,17
Экономия: -56,83 грн
665,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
679,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
679,70 грн