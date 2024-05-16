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Абъюфен таблетки 400 мг блистер, №30 - Львов (11715) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 248 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
419,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
421,55
Экономия: -43,54 грн
378,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
429,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
379,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
465,99
Экономия: -50,20 грн
415,79 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: таблетки (15)
419,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
472,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
397,73 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
443,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
583,60
Экономия: -167,80 грн
415,80 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки (15)
419,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
514,99
Экономия: -99,20 грн
415,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
484,99
Экономия: -69,20 грн
415,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (1)
436,54
Экономия: -40,72 грн
395,82 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2), блистер (1)
583,60
Экономия: -167,80 грн
415,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
477,20
Экономия: -99,46 грн
377,74 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -40,20 грн
415,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
513,99
Экономия: -98,20 грн
415,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
479,99
Экономия: -64,20 грн
415,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
419,00 грн