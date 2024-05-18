Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫКомбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами бета-лактамазАмоксициллин и ингибитор бета-лактамазАугментинЦены в аптеках

Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Запорожье (79708) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (1)
216,02 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
211,79
Экономия: -27,79 грн
184,00 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1)
164,94 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1)
174,54 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: упаковка (1)
179,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
192,68 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -17,00 грн
188,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
203,09
Экономия: -16,12 грн
186,97 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Балковая, 20
Всего: упаковка (1)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
Всего: упаковка (3)
174,54 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
184,57 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
Всего: упаковка (2)
196,99
Экономия: -27,15 грн
169,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Высокополье, ул. Банковая, 2
Всего: упаковка (1)
217,45 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (2)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
Всего: упаковка (1)
179,78 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (8)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 28
Всего: упаковка (2)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (23)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
215,69
Экономия: -24,63 грн
191,06 грн