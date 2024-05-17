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Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Одесса (79708) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Софья
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
234,40 грн
Агата
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, просп. Шевченко, 6/2
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Мария
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 11-А
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Алина
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 23
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Милана
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 2
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: упаковка (1)
211,30 грн
В других городах:
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (2)
234,40 грн
Каролина
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Парусная, 7-В
Всего: упаковка (1)
234,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: упаковка (1)
200,33
Экономия: -11,63 грн
188,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
213,03
Экономия: -23,43 грн
189,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 17:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
206,99
Экономия: -37,15 грн
169,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Комкова, 92
Всего: упаковка (1)
171,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 15:00
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
Всего: упаковка (1)
216,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (1)
208,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Маяковского, 3
Всего: упаковка (1)
213,43
Экономия: -19,42 грн
194,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, шоссе Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
200,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (3)
198,03 грн