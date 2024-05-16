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Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Львов (79708) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Винниченко, 6
Всего: упаковка (1)
190,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
174,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (18)
200,51
Экономия: -7,51 грн
193,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Млинов, ул. Бандеры Степана, 38
Всего: упаковка (1)
193,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 14
Всего: упаковка (2)
206,59
Экономия: -12,70 грн
193,89 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 39
Всего: упаковка (1)
200,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
185,21
Экономия: -9,49 грн
175,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Конякина, 14
Всего: упаковка (1)
204,26
Экономия: -16,81 грн
187,45 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
204,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворохта, ул. Галицкого Данила, 67
Всего: упаковка (1)
194,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Ровенская, 1
Всего: упаковка (3)
193,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Квасилов, ул. Молодежная, 25-А
Всего: упаковка (1)
199,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 01 мин
Ровно, ул. Соборная, 336
Всего: упаковка (1)
191,08 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 332
Всего: упаковка (1)
202,99
Экономия: -33,15 грн
169,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
196,58 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 260
Всего: упаковка (1)
198,50
Экономия: -28,66 грн
169,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 6
Всего: упаковка (1)
186,33 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
Всего: упаковка (1)
196,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 8
Всего: упаковка (1)
174,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 79
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн