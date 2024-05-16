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Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Киев (79708) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Сити-фарм
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
Всего: упаковка (1)
254,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (1)
181,50 грн
В других городах:
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
189,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (3)
193,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 24
Всего: упаковка (2)
196,84 грн
Будьте здоровы
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Открыто Закроется в 20:00
Сквира, пл. Героев Небесной Сотни, 17
Всего: упаковка (3)
215,70
Экономия: -18,90 грн
196,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
Всего: упаковка (1)
185,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Всего: упаковка (2)
198,49 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Лысянка, пл. Мира, 8-А
Всего: упаковка (1)
209,44
Экономия: -39,60 грн
169,84 грн
Экономная аптека
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
190,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Пирятин, пл. Независимости, 2-В
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
183,85 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 89-А/2
Всего: упаковка (1)
189,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Героев Холодноярцев, 82
Всего: упаковка (1)
210,29 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Городня, ул. Черниговская, 15
Всего: упаковка (1)
195,99
Экономия: -26,15 грн
169,84 грн
Экономия
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Открыто Закроется в 20:00
Романов, ул. Лялевича Сергея, 3-А
Всего: упаковка (4)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
Всего: упаковка (1)
211,17
Экономия: -21,22 грн
189,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лохвица, ул. Героев Украины, 26/1
Всего: упаковка (1)
208,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Лохвица, ул. Сенчанская, 1
Всего: упаковка (3)
209,44
Экономия: -39,60 грн
169,84 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 18:00
Конотоп, ул. Выровская, 27
Всего: упаковка (1)
189,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
Всего: упаковка (1)
207,78
Экономия: -37,94 грн
169,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, бульв. Европейский, 21/3
Всего: упаковка (1)
197,68 грн