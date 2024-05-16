Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Киев (79708) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Сити-фарм
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Киев, просп. Бандеры Степана, 17/1
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Виталюкс
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Сквира, ул. Киевская, 5-А
Здорова родина
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Сквира, ул. Соборная, 19
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Сквира, ул. Соборная, 24
Будьте здоровы
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Сквира, пл. Героев Небесной Сотни, 17
Бажаемо здоровья
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Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
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Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Подорожник
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Лысянка, пл. Мира, 8-А
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Пирятин, пл. Независимости, 21
Подорожник
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Пирятин, пл. Независимости, 2-В
Здорова родина
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Черкассы, ул. Дахновская, 34
D.s.
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Смела, ул. Соборная, 89-А/2
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Смела, ул. Героев Холодноярцев, 82
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Городня, ул. Черниговская, 15
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Романов, ул. Лялевича Сергея, 3-А
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Лохвица, ул. Шевченко Тараса, 4-А
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Лохвица, ул. Героев Украины, 26/1
Подорожник
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Лохвица, ул. Сенчанская, 1
D.s.
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Конотоп, ул. Выровская, 27
Подорожник
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Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
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Ромны, бульв. Европейский, 21/3