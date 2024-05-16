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Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Харьков (79708) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
196,55
Экономия: -9,93 грн
186,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
206,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
197,39
Экономия: -9,66 грн
187,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
197,70
Экономия: -0,10 грн
197,60 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
196,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
218,86
Экономия: -32,43 грн
186,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
195,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
201,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
193,99
Экономия: -24,15 грн
169,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1)
198,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
191,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (2)
193,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: упаковка (1)
197,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
192,09 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
197,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
217,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
192,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
215,86 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (2)
211,62 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 51
Всего: упаковка (2)
202,20 грн