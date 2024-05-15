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Аугментин порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл + 28,5 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Днепр (Днепропетровск) (79708) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепровское, ул. Центральная, 19/3
Всего: упаковка (1)
189,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (1)
185,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
Всего: упаковка (1)
213,13
Экономия: -14,28 грн
198,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (1)
216,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (1)
210,43
Экономия: -30,33 грн
180,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Сахновщина, ул. Центральная, 8
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (1)
164,94 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 2-й, 38
Всего: упаковка (2)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
192,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Лозовая, м-н 2-й, 10
Всего: упаковка (1)
179,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 18:45
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: упаковка (1)
179,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (8)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 42/77
Всего: упаковка (1)
174,54 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 28
Всего: упаковка (2)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 17:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
209,45
Экономия: -39,61 грн
169,84 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
205,00
Экономия: -17,00 грн
188,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (1)
203,42
Экономия: -18,83 грн
184,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 17:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (2)
221,35
Экономия: -29,07 грн
192,28 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (23)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Балковая, 20
Всего: упаковка (1)
197,70
Экономия: -0,90 грн
196,80 грн