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Аугментин порошок для оральной суспензии 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Запорожье (309585) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
255,70 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
295,20
Экономия: -42,85 грн
252,35 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
278,20
Экономия: -26,04 грн
252,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
257,52 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
288,99
Экономия: -45,98 грн
243,01 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
286,00
Экономия: -47,00 грн
239,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
268,66 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
255,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
268,99
Экономия: -25,98 грн
243,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
265,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
276,12
Экономия: -17,67 грн
258,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
277,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
249,97 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
255,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
283,03
Экономия: -28,96 грн
254,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
276,35
Экономия: -28,38 грн
247,97 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
260,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
317,00
Экономия: -78,00 грн
239,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
297,77
Экономия: -44,82 грн
252,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
263,41
Экономия: -13,42 грн
249,99 грн