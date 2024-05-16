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Аугментин порошок для оральной суспензии 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон для приготовления 70 мл суспензии, №1 - Львов (309585) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
277,48
Экономия: -12,48 грн
265,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
255,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
280,21
Экономия: -26,08 грн
254,13 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
293,67 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
251,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
262,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (2)
283,24
Экономия: -40,17 грн
243,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (2)
283,24
Экономия: -40,17 грн
243,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (1)
287,32
Экономия: -44,25 грн
243,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
255,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
296,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -43,92 грн
243,07 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: упаковка (1)
251,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (1)
278,11
Экономия: -2,35 грн
275,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
Всего: упаковка (1)
283,24
Экономия: -40,17 грн
243,07 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 01 мин
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (2)
281,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
260,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (1)
287,30
Экономия: -44,50 грн
242,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (1)
296,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -43,92 грн
243,07 грн