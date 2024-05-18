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Аугментин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг + 125 мг блистер, №14 - Запорожье (228802) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 224 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
246,93
Экономия: -17,13 грн
229,80 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), блистер (1)
222,86
Экономия: -10,79 грн
212,07 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
262,12
Экономия: -29,64 грн
232,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
237,56 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
262,99
Экономия: -33,35 грн
229,64 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
266,00
Экономия: -36,20 грн
229,80 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
247,16 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
242,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2), блистер (1)
246,50
Экономия: -19,70 грн
226,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
253,99
Экономия: -24,35 грн
229,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
262,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
267,75
Экономия: -22,31 грн
245,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
261,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
236,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
258,21
Экономия: -28,41 грн
229,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
269,25
Экономия: -41,12 грн
228,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
261,60
Экономия: -32,42 грн
229,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
245,60
Экономия: -13,30 грн
232,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
254,56
Экономия: -24,76 грн
229,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
281,78
Экономия: -49,15 грн
232,63 грн