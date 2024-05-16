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Аугментин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг + 125 мг блистер, №14 - Харьков (228802) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 418 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
246,42 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
211,89 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
260,98
Экономия: -31,16 грн
229,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
258,72 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
245,26 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
244,86 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
264,56
Экономия: -33,47 грн
231,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1), блистер (1)
257,34 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
255,76 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
257,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
245,60
Экономия: -21,10 грн
224,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
244,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
253,64
Экономия: -24,36 грн
229,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
239,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
259,64 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
237,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
266,60
Экономия: -33,54 грн
233,06 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
245,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
257,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
256,02 грн